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Барриос интересен нескольким клубам из Европы и бразильскому «Фламенго»

Дата публикации: 28-06-2022

В «Twitter» ресурса «BastidoresCRF» появилась информация об интересе к Вильмару Барриосу со стороны бразильского «Фламенго» и команд из Европы. Сообщается, что колумбиец может покинуть «Зенит» в летнее межсезонье.

«Фламенго» уже направил петербуржской команде запрос по 28-летнему хавбеку. Европейские клубы пока обсуждают возможность сотрудничества с агентами Барриоса.

Ранее «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, писал, что футболист может приостановить соглашение с «Зенитом», воспользовавшись возможностью, предоставленной ФИФА.

Контракт Барриоса с «сине-бело-голубыми» в силе до середины 2026 года. В минувшем сезоне на счету колумбийца 37 игр за «Зенит» (1 голевой пас).

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