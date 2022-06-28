Барриос интересен нескольким клубам из Европы и бразильскому «Фламенго»

Дата публикации: 28-06-2022

В «Twitter» ресурса «BastidoresCRF» появилась информация об интересе к Вильмару Барриосу со стороны бразильского «Фламенго» и команд из Европы. Сообщается, что колумбиец может покинуть «Зенит» в летнее межсезонье.



«Фламенго» уже направил петербуржской команде запрос по 28-летнему хавбеку. Европейские клубы пока обсуждают возможность сотрудничества с агентами Барриоса.



Ранее «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, писал, что футболист может приостановить соглашение с «Зенитом», воспользовавшись возможностью, предоставленной ФИФА.



Контракт Барриоса с «сине-бело-голубыми» в силе до середины 2026 года. В минувшем сезоне на счету колумбийца 37 игр за «Зенит» (1 голевой пас).