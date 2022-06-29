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Кудряшов завершил карьеру в сборной

Дата публикации: 29-06-2022

Федор Кудряшов, защищающий цвета «Антальяспора», сообщил о завершении выступлений за российскую сборную.

Заявление защитника опубликовал ресурс «Спорт-Экспресс»: «С национальной командой я закончил. В 2023 году мне будет 36 лет. Есть такие игроки, как Игнашевич, способные выступать до 40 лет. Но если смотреть объективно, не могу причислить себя к футболистам такого уровня».

Кроме того, Кудряшов подчеркнул, что сейчас в России есть молодые футболисты, которые лучше его.

На ЧМ-2018, проходившем в России, Федор был основным игроком сборной. С января 2020 года он связан контрактными обязательствами с «Антальяспором». В минувшем розыгрыше чемпионата Турции на счету защитника 29 встреч (1 забитый мяч).

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