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«Динамо» ведет переговоры с Глебовым

Дата публикации: 30-06-2022

«Евро-Футбол» сообщает об интересе «Динамо» к Даниле Глебову. Москвичи намерены выкупить права на хавбека «Ростова» в летнее межсезонье. В настоящий момент стороны ведут переговоры по трансферу 22-летнего футболиста.

Свою профессиональную карьеру Глебов начинал в «Анжи». Состав «Ростова» он пополнил в 2019 году и вскоре дебютировал за основную команду. Всего в активе полузащитника 91 встреча за клуб с берегов Дона (5 забитых мячей, 9 голевых передач).

Рыночная стоимость Глебова – 5 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

В 2021 году игрок впервые получил вызов в сборную России.

Ранее СМИ писали, что «Динамо» может усилиться Дмитрием Бариновым из «Локомотива».

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