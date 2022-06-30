Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Дата публикации: 30-06-2022

По данным ресурса «Metaratings», новым клубом Магомеда Оздоева может стать «Аль-Хиляль». Клуб рассматривает вариант с подписанием экс-полузащитника «Зенита».



Источник подчеркивает, что «Аль-Хиляль», являющийся действующим чемпионом Саудовской Аравии, подготовил для 29-летнего россиянина весьма выгодный контракт.



Оздоев пока думает над будущим местом работы, поскольку у него также есть предложения из других азиатских команд. Ранее представитель футболиста сообщал, что Магомед интересен нескольким европейским клубам.



Минувший сезон Оздоев провел в составе «Зенита», с которым стал чемпионом РПЛ. О завершении сотрудничества с хавбеком, выступавшим за петербургскую команду с 2018 года, было объявлено 25-го мая.