Игрок 1xBet выиграл более 100 тысяч долларов, поставив всего 30

Дата публикации: 10-11-2022

Что такое успех в спорте? У каждого свое определение. Одни считают, что успех - это то, сколько чемпионских медалей у тебя дома после окончания карьеры. Другие верят в то, что любовь болельщиков - самое важное, что только может быть. Третьи полагают, что успех измеряется в суммах гонораров за выступления и рекламу.

Кто прав? Наверное, все понемногу. Но даже если ты не блистаешь на Олимпиадах и чемпионатах мира, а в твоем инстаграме из подписчиков только мама и кот, то все равно можно прийти к успеху. И один из кратчайших путей к этому - ставки на спорт. В этом регулярно убеждаются игроки 1xBet, которые выигрывают крупные суммы, верно прогнозируя исход спортивных событий.

Новый пример этого - игрок, который собрал победный экспресс на матчи Лиги чемпионов в середине октября. Восемь матчей - восемь ставок, общий коэффициент - 3391,419.

Вот как выглядел этот экспресс:

“Атлетико” и “Брюгге” сыграют вничью за 4,78

В матче “Наполи” - “Аякс” победит “Наполи” и обе команды забьют за 2,54

“Барселона” и “Интер” сыграют вничью за 4,98

В матче “Байер” - “Порту” тотал голов больше 2,5 за 1,748

“Ливерпуль” победит “Рейнджерс” с форой -1,5 за 2,028

“Марсель” победит “Спортинг” за 3,28

“Тоттенхэм” победит “Айнтрахт” в первом тайме за 2,01

“Бавария” забьет “Виктории” больше 1,5 голов в первом тайме за 2,40

Очень мощно - и еще более впечатляет на фоне того, что речь идет о Лиге чемпионов. Турнир, в котором выступают лучшие из лучших, самое сильное состязание клубов в мировом футболе. Правильно спрогнозировать даже события в одном матче здесь - уже хорошо, а тут речь о целых восьми играх. Действительно чемпионское выступление!

Интересно отметить, что игрок сделал свою ставку с помощью мобильного приложения. Многие пользователи 1xBet не раз отмечали, что довольны функционалом приложений, которые не уступают по функционалу веб-версии сайта и дают возможность делать ставки максимально быстро, не привязываясь к нахождению у компьютера. И вот очередное подтверждение этому.

Впереди даже до конца этого года еще много интересных событий. Начались сезоны в НБА и НХЛ, в футболе в самом разгаре европейские чемпионаты, а ведь есть еще чемпионат мира в Катаре! В общем, вариантов, как заработать с 1xBet, хватает - дело лишь за тем, чтобы выбрать свой путь, и небольшим количеством удачи. И, как показывает эта история, ничего невозможного не бывает!