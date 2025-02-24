Шеффилд Юнайтед - Лидс Юнайтед 24 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 24-02-2025 22:00
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
24 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|18.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|2 : 0
|03.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|16.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|01.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 1
|10.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 1
|27.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 2
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|0 : 1
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|3 : 1
|08.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|0 : 1
|24.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 3
|17.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|2 : 1
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|0 : 4
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|05.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|7 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|33
|72
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|33
|70
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|34
|68
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|34
|62
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|34
|51
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|34
|51
|7
|Ковентри Сити
|34
|50
|8
|Бристоль Сити
|34
|49
|9
|Уотфорд
|34
|48
|10
|Норвич Сити
|34
|47
|11
|Миллуолл
|34
|45
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|34
|45
|13
|Мидлсбро
|33
|44
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|34
|44
|15
|Престон Норт Энд
|34
|42
|16
|Суонси Сити
|34
|40
|17
|Портсмут
|34
|39
|18
|Оксфорд Юнайтед
|34
|38
|19
|Сток Сити
|33
|35
|20
|Халл Сити
|33
|33
|21
|Кардифф Сити
|33
|33
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|34
|30
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|34
|29
| 24
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|28