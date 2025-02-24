13:56 ()
Свернуть список

Шеффилд Юнайтед - Лидс Юнайтед 24 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-02-2025 22:00
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
24 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Шеффилд Юнайтед
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
18.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Шеффилд Юнайтед
03.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Шеффилд Юнайтед
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Лидс Юнайтед
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Шеффилд Юнайтед
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Лидс Юнайтед
10.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Лидс Юнайтед
27.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Шеффилд Юнайтед
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
24.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 3
17.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 4Лидс Юнайтед
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Лидс Юнайтед0 : 2
05.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Лидс Юнайтед7 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Уотфорд3448
10 Норвич Сити3447
11 Миллуолл3445
12 Шеффилд Уэнсдей3445
13 Мидлсбро3344
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Сток Сити3335
20 Халл Сити3333
21 Кардифф Сити3333
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3428

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close