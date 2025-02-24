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Рома - Монца 24 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-02-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
24 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Рома
Монца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Монца, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Монца
Монца
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
25 Дания зщ Виктор Нельссон
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
19 Турция зщ Зеки Челик
3 Испания зщ Анхелиньо
17 Франция пз Ману Коне
27 Франция пз Люка Гурна-Дуат
35 Италия пз Томмазо Бальданци
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
14 Узбекистан нп Эльдор Шомуродов
30 Италия вр Стефано Турати
33 Италия зщ Данило Д'Амброзио
2 Швеция зщ Арвид Брорссон
44 Италия зщ Андреа Карбони
13 Португалия зщ Педру Перейра
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
42 Италия пз Алессандро Бьянко
8 Польша пз Кацпер Урбаньски
18 Италия пз Кевин Дзероли
35 Конго нп Сильвер Ганвула
47 Португалия нп Дани Карвалью
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
История личных встреч
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Монца1 : 1Рома
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Монца1 : 4Рома
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Рома1 : 0Монца
03.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Монца1 : 1Рома
30.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Рома3 : 0Монца
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Рома3 : 2
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 1Рома
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Рома
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 1Рома
05.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 3 : 1Рома
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Монца0 : 0
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 5 : 1Монца
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Монца0 : 1
27.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 2 : 0Монца
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 3 : 1Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2657
2
Лига чемпионов
Наполи2656
3
Лига чемпионов
Аталанта2654
4
Лига чемпионов
Лацио2647
5
Лига Европы
Ювентус2546
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2642
7 Милан2541
8 Болонья2541
9 Рома2537
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2630
13 Комо2628
14 Верона2626
15 Кальяри2525
16 Лечче2625
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2621
19
Зона вылета
Венеция2617
20
Зона вылета
Монца2514

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