Рома - Монца 24 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 24-02-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
24 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Монца, которое состоится 24 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Монца
Монца
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|25
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|19
|зщ
|Зеки Челик
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|27
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|14
|нп
|Эльдор Шомуродов
|30
|вр
|Стефано Турати
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|2
|зщ
|Арвид Брорссон
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|8
|пз
|Кацпер Урбаньски
|18
|пз
|Кевин Дзероли
|35
|нп
|Сильвер Ганвула
|47
|нп
|Дани Карвалью
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
История личных встреч
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|1 : 1
|30.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|3 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|05.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|25
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|26
|42
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Болонья
|25
|41
|9
|Рома
|25
|37
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Комо
|26
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|25
|25
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|26
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Монца
|25
|14