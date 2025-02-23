"Лион" - "Пари Сен-Жермен". Прогноз на матч чемпионата Франции 23 февраля

Дата публикации: 23-02-2025 12:26

Предстоящий матч для "ПСЖ" обещает быть куда сложнее, чем недавняя встреча в Лиге чемпионов. Однако команда Луиса Энрике набрала такую форму, что способна смести любого соперника.

На неделе жертвой парижан стал "Брест". Несмотря на то что "ПСЖ" обеспечил себе выход в 1/8 финала еще в первом матче, команда не стала сбавлять обороты и разгромила соперника со счетом 7:0. Это была уже седьмая победа подряд во всех турнирах. А если смотреть с 10 декабря, то из 17 встреч парижане выиграли 16, лишь раз сыграв вничью.

"Лион" в последних двух турах чемпионата Франции показал результативную игру, забив по четыре мяча "Реймсу" и "Монпелье". Эти победы позволили команде Паулу Фонсеки подняться на шестое место и вернуть надежду на еврокубки, что особенно важно на фоне финансовых проблем клуба.

Однако сейчас "ПСЖ" выглядит слишком мощно, и "Лиону" будет сложно устоять. Возможные ставки:

🔹 Победа "ПСЖ" — кф. до 1.55.

🔹 Победа гостей и тотал больше 2.5 — кф. до 2.05.