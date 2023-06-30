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«МЮ» заинтересован в игроке «Бенфики»

Дата публикации: 30-06-2023

Джанлука Ди Марцио сообщает об интересе «Манчестер Юнайтед» к Жоау Невешу из «Бенфики». Полузащитник, несмотря на юный возраст, провел отличный сезон и завоевал вместе с «красными» чемпионство в Португалии.

Трудовые отношения Невеша с командой из Лиссабона действуют до лета 2028 года. При этом в соглашении с игрока есть пункт об отступных, которые равняются 60 000 000 евро.

Хавбек обучался футболу в структуре «Бенфики». За основу «орлов» он дебютировал в декабре 2022 года. В минувшем сезоне на счету 18-летнего португальца 20 встреч на клубном уровне, в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Рыночная стоимость Невеша – 10 млн евро (данные ресурса «Transfermarkt»).

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