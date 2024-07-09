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ТНС - Дечич 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс), вместимость: 2000
09 Июля 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
ТНС
Дечич

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТНС - Дечич, которое состоится 09 Июля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Дечич
Тузи, Черногория
Главные тренеры
АнглияКрэйг Харрисон
СербияВладимир Янкович
История личных встреч
01.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 2ТНС
25.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчТНС1 : 1
18.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчТНС0 : 2
12.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матч3 : 1ТНС
26.07.2022Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчТНС0 : 0
25.05.2024Черногория - Первая лига36-й турДечич3 : 1
18.05.2024Черногория - Первая лига35-й тур0 : 1Дечич
12.05.2024Черногория - Первая лига34-й турДечич2 : 0
04.05.2024Черногория - Первая лига33-й тур0 : 4Дечич
27.04.2024Черногория - Первая лига32-й тур1 : 1Дечич
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
09.0716.07
Хамрун Спартанс
Линкольн
09.0716.07
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
09.0716.07
ТНС
Дечич
09.0716.07
Викингур Р
Шэмрок Роверс
09.0716.07
Виртус
Стяуа
09.0716.07
Ордабасы
Петрокуб
10.0717.07
Команда12
Флора
Целе
10.0716.07
РФШ
Ларн
10.0717.07
Слован Бр
Струга
10.0717.07
КИ Клаксвик
Дифферданж
10.0717.07
Лудогорец
Динамо Бт
10.0717.07
Динамо Мн
Пюник
10.0716.07
Борац Б-Л
Эгнатия
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
A09
23.0730.07
Мальмё
A07
23.0730.07
АПОЭЛ
A13
23.0730.07
A12
A14
23.0730.07
Ференцварош
A02
23.0730.07
A06
A01
23.0730.07
A05
Мидтьюлланн
23.0731.07
Команда12
Динамо К
Партизан
23.0731.07
A10
Спарта П
23.0730.07
A04
Карабах
23.0730.07
A11
Маккаби Т-А
23.0731.07
A08
Ягеллония
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
ПАОК
A03
24.0730.07

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