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Викингур Р - Шэмрок Роверс 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Викингсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 1800
09 Июля 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Викингур Р
Шэмрок Роверс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Викингур Р - Шэмрок Роверс, которое состоится 09 Июля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Викингсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Главные тренеры
Ирландия Стивен Брэдли
История личных встреч
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Викингур Р1 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Викингур Р
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 1 ДВВикингур Р
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Викингур Р1 : 0
26.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Викингур Р
04.07.2024 Ирландия - Премьер дивизион 2024 23-й тур Шэмрок Роверс1 : 0
28.06.2024 Ирландия - Премьер дивизион 2024 22-й тур 2 : 0Шэмрок Роверс
13.06.2024 Ирландия - Премьер дивизион 2024 21-й тур 2 : 1Шэмрок Роверс
31.05.2024 Ирландия - Премьер дивизион 2024 18-й тур 0 : 2Шэмрок Роверс
24.05.2024 Ирландия - Премьер дивизион 2024 17-й тур Шэмрок Роверс0 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
09.0716.07
Хамрун Спартанс
Линкольн
09.0716.07
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
09.0716.07
ТНС
Дечич
09.0716.07
Викингур Р
Шэмрок Роверс
09.0716.07
Виртус
Стяуа
09.0716.07
Ордабасы
Петрокуб
10.0717.07
Команда12
Флора
Целе
10.0716.07
РФШ
Ларн
10.0717.07
Слован Бр
Струга
10.0717.07
КИ Клаксвик
Дифферданж
10.0717.07
Лудогорец
Динамо Бт
10.0717.07
Динамо Мн
Пюник
10.0716.07
Борац Б-Л
Эгнатия
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
A09
23.0730.07
Мальмё
A07
23.0730.07
АПОЭЛ
A13
23.0730.07
A12
A14
23.0730.07
Ференцварош
A02
23.0730.07
A06
A01
23.0730.07
A05
Мидтьюлланн
23.0731.07
Команда12
Динамо К
Партизан
23.0731.07
A10
Спарта П
23.0730.07
A04
Карабах
23.0730.07
A11
Маккаби Т-А
23.0731.07
A08
Ягеллония
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
ПАОК
A03
24.0730.07

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