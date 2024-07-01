Испания - Франция 09 Июля прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
09 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/2 финала
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Франция, которое состоится 09 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Франция
|23
|вр
|Унай Симон
|22
|зщ
|Хесус Навас
|4
|зщ
|Начо Фернандес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Дани Ольмо
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|7
|нп
|Альваро Мората
|17
|нп
|Нико Уильямс
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|нп
|Усман Дембеле
|15
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Дидье Дешам
История личных встреч
|10.10.2021
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|1 : 2
|28.03.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|04.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|1 : 0
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 6-й тур
|0 : 1
|16.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 4-й тур
|1 : 1
|23.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 0
|03.03.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2010
|0 : 2
|27.06.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|1/8 финала
|1 : 3
|05.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
|24.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|05.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 5
|01.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча ЧЕ-2024: Испания — Франция. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|2 : 1 ДВ
| Испания
Грузия
|4 : 1
| Франция
Бельгия
|1 : 0
| Португалия
Словения
|0 : 0 3 : 0
| Румыния
Нидерланды
|0 : 3
| Австрия
Турция
|1 : 2
1/4 финала
| Испания
Германия
|2 : 1 ДВ
| Португалия
Франция
|0 : 0 3 : 5
| Англия
Швейцария
|1 : 1 5 : 3
| Нидерланды
Турция
|2 : 1
1/2 финала
| Испания
Франция
|09.07
| Нидерланды
Англия
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07