04:13 ()
Свернуть список

Испания - Франция 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
09 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/2 финала
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Испания
Франция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Франция, которое состоится 09 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Франция
23 Испания вр Унай Симон
22 Испания зщ Хесус Навас
4 Испания зщ Начо Фернандес
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
24 Испания зщ Марк Кукурелья
16 Испания пз Родри
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Испания нп Дани Ольмо
19 Испания нп Ламин Ямаль
7 Испания нп Альваро Мората
17 Испания нп Нико Уильямс
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
17 Франция зщ Вильям Салиба
22 Франция зщ Тео Эрнандес
13 Франция пз Н'Голо Канте
8 Франция пз Орельен Тчуамени
14 Франция пз Адриен Рабьо
11 Франция нп Усман Дембеле
15 Франция нп Маркус Тюрам
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Испания Луис де ла Фуэнте
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
10.10.2021 Лига наций УЕФА Лига A. Финал Испания1 : 2Франция
28.03.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция0 : 2Испания
04.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Франция1 : 0Испания
27.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа I. 6-й тур Франция0 : 1Испания
16.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа I. 4-й тур Испания1 : 1Франция
23.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд 1/4 финала Испания2 : 0Франция
03.03.2010 Товарищеские матчи (сборные) Март 2010 Франция0 : 2Испания
27.06.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 1/8 финала Испания1 : 3Франция
05.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/4 финала Испания2 : 1 ДВ
30.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Испания4 : 1
24.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 3-й тур 0 : 1Испания
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Испания1 : 0
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Испания3 : 0
05.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/4 финала 0 : 0 3 : 5Франция
01.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Франция1 : 0
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 3-й тур Франция1 : 1
21.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 2-й тур 0 : 0Франция
17.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 1-й тур 0 : 1Франция
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча ЧЕ-2024: Испания — Франция. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
2 : 1 ДВ
Испания
Грузия
4 : 1
Франция
Бельгия
1 : 0
Португалия
Словения
0 : 0 3 : 0
Румыния
Нидерланды
0 : 3
Австрия
Турция
1 : 2
1/4 финала
Испания
Германия
2 : 1 ДВ
Португалия
Франция
0 : 0 3 : 5
Англия
Швейцария
1 : 1 5 : 3
Нидерланды
Турция
2 : 1
1/2 финала
Испания
Франция
09.07
Нидерланды
Англия
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close