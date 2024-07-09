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Виртус - Стяуа 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5115
09 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Виртус
Стяуа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виртус - Стяуа, которое состоится 09 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виртус
Аккуавива, Сан-Марино
Стяуа
Бухарест, Румыния
История личных встреч
19.05.2024 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 10-й тур 2 : 0Стяуа
11.05.2024 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 9-й тур Стяуа0 : 1
06.05.2024 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 8-й тур 2 : 0Стяуа
27.04.2024 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 7-й тур Стяуа2 : 1
24.04.2024 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 6-й тур 2 : 2Стяуа
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
09.0716.07
Хамрун Спартанс
Линкольн
09.0716.07
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
09.0716.07
ТНС
Дечич
09.0716.07
Викингур Р
Шэмрок Роверс
09.0716.07
Виртус
Стяуа
09.0716.07
Ордабасы
Петрокуб
10.0717.07
Команда12
Флора
Целе
10.0716.07
РФШ
Ларн
10.0717.07
Слован Бр
Струга
10.0717.07
КИ Клаксвик
Дифферданж
10.0717.07
Лудогорец
Динамо Бт
10.0717.07
Динамо Мн
Пюник
10.0716.07
Борац Б-Л
Эгнатия
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
A09
23.0730.07
Мальмё
A07
23.0730.07
АПОЭЛ
A13
23.0730.07
A12
A14
23.0730.07
Ференцварош
A02
23.0730.07
A06
A01
23.0730.07
A05
Мидтьюлланн
23.0731.07
Команда12
Динамо К
Партизан
23.0731.07
A10
Спарта П
23.0730.07
A04
Карабах
23.0730.07
A11
Маккаби Т-А
23.0731.07
A08
Ягеллония
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
ПАОК
A03
24.0730.07

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