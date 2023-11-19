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Гальярдо возглавил «Аль-Иттихад», за который выступают Бензема и Канте

Дата публикации: 19-11-2023

Экс-наставник «Ривер Плейт» получил назначение в «Аль-Иттихад». Саудовскую команду возглавил Марсело Гальярдо, который уже заключил с клубом трудовой договор.

Стороны договорились о сотрудничестве до середины 2025 года. При этом условиями контракта предусмотрена возможность пролонгации сделки до лета 2027 года.

Гальярдо в бытность работы тренером руководил всего 2 клубами, среди которых уругвайский «Насьональ» и аргентинский «Ривер Плейт». С последним специалист работал на протяжении 8 сезонов и завоевал 13 титулов, включая две победы в Кубке Либертадорес и чемпионство в Аргентине.

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