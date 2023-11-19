«Интернасьонал» намерен подписать защитника «Шахтёра» на постоянной основе

Дата публикации: 19-11-2023

«Интернасьонал» начал переговоры с защитником Витао о подписании предварительного контракта.



Футболист, принадлежащий донецкому «Шахтёру», выступает за клуб из Порту-Алегри с апреля 2022 года.



Ранее «Шахтёр» предлагал бразильской стороне выкупить контракт футболиста за 10 миллионов евро. Вместо этого «Интер» продлил аренду Витао до лета 2024 года. Именно тогда истекает его соглашение с украинским клубом. Таким образом, игрок, которого «Трансфермаркт» оценивает в 7,5 млн евро, станет свободным агентом.



За полтора года в составе «Интернасьонала» Витао провел 88 матчей, забил два гола. В нынешнем году на счету 23-летнего центрбека 50 встреч (и десять желтых карточек) во всех турнирах.



В бразильской Серии А «колорадос» занимают 13-е место с 43 очками за четыре тура до финиша.



Источник – «Antenados no Futebol».