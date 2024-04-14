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«МЮ» может купить защитника «Эвертона» за 80 млн евро

Дата публикации: 14-04-2024

«Ман Юнайтед» собирается обратиться к «Эвертону» с официальным предложением по покупке Джеррэда Брэнтуэйта. «Красные дьяволы» готовы выделить на трансфер центрдефа 80 млн фунтов (более € 93 млн). Об этом сообщает «The Sun».

Согласно сведениям источника, инициатива приобретения Брэнтуэйта принадлежит совладельцу «манкунианцев» Джиму Рэтклиффу, который затеял перестройку команды.

Помимо «Юнайтед» интерес к молодому защитнику проявляют такие клубы как «Арсенал» и «Реал» (Мадрид).

В нынешнем розыгрыше АПЛ Джеррэд сыграл в 28 поединках, забив 2 гола.

Контрактное соглашение 21-летнего футболиста с «ирисками» актуально до середины 2027 года. Рыночная стоимость англичанина равняется 30 миллионов евро. (согласно «Transfermarkt»).

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