«МЮ» может купить защитника «Эвертона» за 80 млн евро

Дата публикации: 14-04-2024

«Ман Юнайтед» собирается обратиться к «Эвертону» с официальным предложением по покупке Джеррэда Брэнтуэйта. «Красные дьяволы» готовы выделить на трансфер центрдефа 80 млн фунтов (более € 93 млн). Об этом сообщает «The Sun».



Согласно сведениям источника, инициатива приобретения Брэнтуэйта принадлежит совладельцу «манкунианцев» Джиму Рэтклиффу, который затеял перестройку команды.



Помимо «Юнайтед» интерес к молодому защитнику проявляют такие клубы как «Арсенал» и «Реал» (Мадрид).



В нынешнем розыгрыше АПЛ Джеррэд сыграл в 28 поединках, забив 2 гола.



Контрактное соглашение 21-летнего футболиста с «ирисками» актуально до середины 2027 года. Рыночная стоимость англичанина равняется 30 миллионов евро. (согласно «Transfermarkt»).