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«ПСЖ» может подписать российского вратаря

Дата публикации: 22-05-2024

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов своей игрой привлек внимание европейского гранда, сообщает «Legalbet».

По информации источника, представители «ПСЖ» связались с «быками», чтобы обсудить возможность трансфера 25-летнего россиянина. При этом отмечается, что французский топ-клуб рассматривает Матвея в качестве замены Кейлору Навасу, который покинет «Парк де Пренс» этим летом. Основным стражем ворот в парижской команде останется Джанлуиджи Доннарумма.

Контракт Сафонова с «чёрно-зелёными» в силе до 2029 года, а его рыночный ценник равняется 18 000 000 евро.

В завершившемся розыгрыше РПЛ Матвей сыграл 29 матчей. В них он пропустил 27 голов (10 раз сыграл «на ноль»).

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