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«Боруссия» пытается приобрести игрока сборной Турции

Дата публикации: 22-06-2024

Дортмундская «Боруссия» активно работает над трансфером Ферди Кадыоглу из «Фенербахче». В 24-летнем защитнике заинтересован лично новый наставник «чёрно-жёлтых» Нури Шахин. Об этом на своей странице в соцсети «X» рассказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, первый раунд переговоров между представителями клубов прошел в позитивном ключе.

Кадыоглу родом из Нидерландов. Футбольное образование получил в академии клуба «НЕК» (Неймеген). В 2018 году стал игроком «Фенербахче». В 2022-м дебютировал в составе сборной Турции. В настоящий момент вместе с национальной командой участвует в Евро-2024.

Эксперты «Трансфермаркт» оценивают левого фулбека в 21 миллион евро.

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