Минск - Днепр М 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
29 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Днепр М, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|10.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 0
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
|04.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 4
|22.06.2021
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 1
|29.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|4 : 0
|20.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|20.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|08.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 2
|24.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|20
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|22
|47
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|21
|43
|4
|Динамо-Брест
|23
|41
|5
|Витебск
|23
|35
|6
|Гомель
|23
|34
|7
|Арсенал
|23
|33
|8
|Слуцк
|23
|32
|9
|Славия-Мозырь
|22
|29
|10
|БАТЭ
|23
|28
|11
|Ислочь
|23
|28
|12
|Сморгонь
|22
|20
|13
|Минск
|22
|19
|14
|Нафтан
|21
|17
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|22
|12
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|23
|1