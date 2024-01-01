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Минск - Днепр М 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
29 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Минск
Днепр М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Днепр М, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Днепр М1 : 1Минск
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 0Днепр М
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Минск1 : 0Днепр М
04.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Днепр М2 : 4Минск
22.06.2021 Кубок Беларуси 1/16 финала Днепр М2 : 1Минск
29.09.2018 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Минск4 : 0Днепр М
20.05.2018 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Днепр М0 : 0Минск
30.09.2017 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Днепр М1 : 1Минск
20.05.2017 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Минск0 : 0Днепр М
08.11.2014 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Днепр М0 : 2Минск
24.09.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 2 : 0Минск
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 2Минск
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Минск3 : 1
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 2Минск
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Минск3 : 2
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Днепр М2 : 1
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 2 : 0Днепр М
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Днепр М1 : 1
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Днепр М
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Днепр М2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2047
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2247
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
4 Динамо-Брест2341
5 Витебск2335
6 Гомель2334
7 Арсенал2333
8 Слуцк2332
9 Славия-Мозырь2229
10 БАТЭ2328
11 Ислочь2328
12 Сморгонь2220
13 Минск2219
14 Нафтан2117
15
Зона вылета
Днепр М2212
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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