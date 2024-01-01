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Герта - Эльверсберг 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
29 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Герта
Эльверсберг

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Эльверсберг, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Эльверсберг4 : 2Герта
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Герта5 : 1Эльверсберг
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 0 : 2Герта
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Герта0 : 2
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 3 : 4Герта
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Герта2 : 0
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 5Герта
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Эльверсберг1 : 3
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 0 : 0Эльверсберг
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Эльверсберг4 : 0
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 3 : 2Эльверсберг
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 7Эльверсберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Магдебург715
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ614
4 Падерборн 07713
5 Гамбург712
6 Ганновер-96610
7 Герта610
8 Гройтер Фюрт79
9 Кайзерслаутерн79
10 Кёльн68
11 Ульм 184677
12 Шальке-0477
13 Нюрнберг67
14 Эльверсберг66
15 Пройссен Мюнстер75
16
Стыковая зона
Дармштадт 9875
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян74

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