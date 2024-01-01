Герта - Эльверсберг 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
29 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Эльверсберг, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 5
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|23.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|7
|17
| 2
Повышение
|Магдебург
|7
|15
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|6
|14
|4
|Падерборн 07
|7
|13
|5
|Гамбург
|7
|12
|6
|Ганновер-96
|6
|10
|7
|Герта
|6
|10
|8
|Гройтер Фюрт
|7
|9
|9
|Кайзерслаутерн
|7
|9
|10
|Кёльн
|6
|8
|11
|Ульм 1846
|7
|7
|12
|Шальке-04
|7
|7
|13
|Нюрнберг
|6
|7
|14
|Эльверсберг
|6
|6
|15
|Пройссен Мюнстер
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ян
|7
|4