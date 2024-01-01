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Гронинген - Гоу Эхед Иглс 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
29 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Гронинген
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1НидерландыврЭтьен Вассен
7КюрасаозщЛеандро Бакуна
3НидерландызщТеймен Блокзейл
67НидерландызщSven Bouland
22НидерландыпзФинн Стам
14НидерландыпзJorg Schreuders
6НидерландыпзСтейе Ресинк
8НорвегияпзЙохан Хове
10ИталияпзЛучано Валенте
29НидерландынпПостема Романо
26НидерландынпThom van Bergen
1ГерманияврЛука Плогман
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
29ДаниязщАске Адельгор
8НидерландыпзЭверт Линторст
21НидерландыпзEnric Llansana
11НидерландыпзБобби Адеканье
7ДанияпзЯкоб Бреум
19ФинляндияпзОливер Антман
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
НидерландыРене Хаке
История личных встреч
07.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГоу Эхед Иглс1 : 1Гронинген
21.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турГронинген1 : 0Гоу Эхед Иглс
06.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турГронинген2 : 1Гоу Эхед Иглс
21.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турГоу Эхед Иглс0 : 1Гронинген
22.04.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турГоу Эхед Иглс2 : 3Гронинген
18.12.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турГронинген1 : 1Гоу Эхед Иглс
31.01.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турГронинген2 : 0Гоу Эхед Иглс
10.08.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турГоу Эхед Иглс2 : 3Гронинген
16.02.2014Нидерланды - Эредивизия24-й турГронинген1 : 0Гоу Эхед Иглс
25.08.2013Нидерланды - Эредивизия4-й турГоу Эхед Иглс3 : 3Гронинген
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур2 : 1Гронинген
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турГронинген2 : 2
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур1 : 1Гронинген
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турГронинген0 : 0
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 2Гронинген
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турГоу Эхед Иглс1 : 1
15.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 2Гоу Эхед Иглс
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур3 : 0Гоу Эхед Иглс
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турГоу Эхед Иглс2 : 0
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур2 : 0Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен721
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте611
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген69
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
8
Плей-офф Лиги конференций
Хераклес79
9 Виллем II78
10 Аякс47
11 НЕК Неймеген77
12 Гоу Эхед Иглс67
13 Херенвен77
14 Фортуна66
15 НАК Бреда66
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Алмере Сити62
18
Зона вылета
Валвейк60

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