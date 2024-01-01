Гронинген - Гоу Эхед Иглс 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
29 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|67
|зщ
|Sven Bouland
|22
|пз
|Финн Стам
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Йохан Хове
|10
|пз
|Лучано Валенте
|29
|нп
|Постема Романо
|26
|нп
|Thom van Bergen
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|7
|пз
|Якоб Бреум
|19
|пз
|Оливер Антман
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Рене Хаке
История личных встреч
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|21.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|22.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|18.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|31.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 0
|10.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 3
|16.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|25.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|4-й тур
|3 : 3
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|6
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Хераклес
|7
|9
|9
|Виллем II
|7
|8
|10
|Аякс
|4
|7
|11
|НЕК Неймеген
|7
|7
|12
|Гоу Эхед Иглс
|6
|7
|13
|Херенвен
|7
|7
|14
|Фортуна
|6
|6
|15
|НАК Бреда
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0