03:08 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 29 сентября
Свернуть список

АЗ Алкмар - Утрехт 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
29 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Утрехт, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Утрехт
Утрехт
1НидерландыврРоум Джейден Овусу-Одуро
3НидерландызщВаутер Гус
5ПортугалиязщАлешандре Пенетра
18НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
6НидерландызщПер Копмейнерс
16ЯпонияпзСеия Маикума
8НидерландыпзЙорди Класи
10НидерландыпзСвен Мейнанс
17НидерландыпзДжейден Аддай
7НидерландыпзРубен ван Боммел
9ИрландиянпТрой Пэрротт
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
3НидерландызщMike van der Hoorn
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
27БельгияпзAlonzo Engwanda
8ГерманияпзДжан Боздоган
18НидерландыпзЙенс Торнстра
11НидерландыпзНоа Огайо
77НидерландынпОле тер Хар Ромени
20ФранциянпЙоанн Катлин
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
История личных встреч
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турАЗ Алкмар3 : 3Утрехт
03.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турУтрехт1 : 1АЗ Алкмар
07.02.2023Кубок Нидерландов1/8 финалаАЗ Алкмар1 : 2 ДВУтрехт
28.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турАЗ Алкмар5 : 5Утрехт
09.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турУтрехт1 : 2АЗ Алкмар
11.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турУтрехт2 : 2АЗ Алкмар
17.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турАЗ Алкмар5 : 1Утрехт
27.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турАЗ Алкмар0 : 1Утрехт
27.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турУтрехт2 : 2АЗ Алкмар
23.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турУтрехт0 : 3АЗ Алкмар
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турАЗ Алкмар3 : 2
20.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 2АЗ Алкмар
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турАЗ Алкмар9 : 1
30.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 3АЗ Алкмар
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур0 : 0АЗ Алкмар
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турУтрехт3 : 2
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турУтрехт2 : 1
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 2Утрехт
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 1Утрехт
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турУтрехт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен721
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте611
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген69
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
8
Плей-офф Лиги конференций
Хераклес79
9 Виллем II78
10 Аякс47
11 НЕК Неймеген77
12 Гоу Эхед Иглс67
13 Херенвен77
14 Фортуна66
15 НАК Бреда66
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Алмере Сити62
18
Зона вылета
Валвейк60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close