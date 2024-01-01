АЗ Алкмар - Утрехт 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
29 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Утрехт, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|16
|пз
|Сеия Маикума
|8
|пз
|Йорди Класи
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|17
|пз
|Джейден Аддай
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Alonzo Engwanda
|8
|пз
|Джан Боздоган
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|11
|пз
|Ноа Огайо
|77
|нп
|Оле тер Хар Ромени
|20
|нп
|Йоанн Катлин
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 3
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|07.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|28.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|5 : 5
|09.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|5 : 1
|27.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 1
|27.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 2
|23.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 3
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|9 : 1
|30.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|6
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Хераклес
|7
|9
|9
|Виллем II
|7
|8
|10
|Аякс
|4
|7
|11
|НЕК Неймеген
|7
|7
|12
|Гоу Эхед Иглс
|6
|7
|13
|Херенвен
|7
|7
|14
|Фортуна
|6
|6
|15
|НАК Бреда
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0