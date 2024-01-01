Сельта - Жирона 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
29 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Жирона, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|16
|пз
|Жаилсон
|8
|пз
|Фран Бельтран
|33
|пз
|Уго Сотело
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|23
|пз
|Иван Мартин
|21
|пз
|Янхель Эррера
|11
|пз
|Арно Данжума
|20
|нп
|Брайан Хиль
|9
|нп
|Абель Руис
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Анхель Мичел
История личных встреч
|28.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|27.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|26.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|20.04.2019
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|17.09.2018
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 2
|27.02.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|29.09.2017
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 3
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|26.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 3
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 0
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|7
|13
|7
|Осасуна
|7
|11
|8
|Райо Вальекано
|8
|10
|9
|Алавес
|8
|10
|10
|Сельта
|7
|9
|11
|Бетис
|7
|9
|12
|Жирона
|7
|8
|13
|Реал Сосьедад
|8
|8
|14
|Севилья
|7
|8
|15
|Хетафе
|8
|7
|16
|Леганес
|8
|7
|17
|Эспаньол
|7
|7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|7
|3