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Сельта - Жирона 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
29 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Сельта
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Жирона, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Жирона
Жирона
13ИспанияврВисенте Гуайта
2ШвециязщКарл Старфельт
24ИспаниязщКарлос Домингес
5ИспаниязщСерхио Каррейра
16Бразилияпз Жаилсон
8ИспанияпзФран Бельтран
33ИспанияпзУго Сотело
30ИспаниянпУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
17Кот-д'ИвуарнпЖонатан Бамба
13АргентинаврПауло Гассанига
16ИспаниязщАлехандро Франсес
5ИспаниязщДавид Лопес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
8УкраинапзВиктор Цыганков
23ИспанияпзИван Мартин
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
11НидерландыпзАрно Данжума
20ИспаниянпБрайан Хиль
9ИспаниянпАбель Руис
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
28.01.2024Испания - Примера22-й турСельта0 : 1Жирона
27.10.2023Испания - Примера11-й турЖирона1 : 0Сельта
23.05.2023Испания - Примера36-й турСельта1 : 1Жирона
26.08.2022Испания - Примера3-й турЖирона0 : 1Сельта
20.04.2019Испания - Примера33-й турСельта2 : 1Жирона
17.09.2018Испания - Примера4-й турЖирона3 : 2Сельта
27.02.2018Испания - Примера26-й турЖирона1 : 0Сельта
29.09.2017Испания - Примера7-й турСельта3 : 3Жирона
26.09.2024Испания — Примера7-й турСельта0 : 1
22.09.2024Испания — Примера6-й тур3 : 1Сельта
15.09.2024Испания — Примера5-й турСельта3 : 1
01.09.2024Испания — Примера4-й тур3 : 2Сельта
26.08.2024Испания — Примера3-й тур4 : 3Сельта
25.09.2024Испания — Примера7-й турЖирона0 : 0
21.09.2024Испания — Примера6-й тур2 : 0Жирона
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 0Жирона
15.09.2024Испания — Примера5-й турЖирона1 : 4
01.09.2024Испания — Примера4-й тур0 : 2Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетико М715
4
Лига чемпионов
Вильярреал714
5
Лига Европы
Мальорка814
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б713
7 Осасуна711
8 Райо Вальекано810
9 Алавес810
10 Сельта79
11 Бетис79
12 Жирона78
13 Реал Сосьедад88
14 Севилья78
15 Хетафе87
16 Леганес87
17 Эспаньол77
18
Зона вылета
Валенсия85
19
Зона вылета
Вальядолид85
20
Зона вылета
Лас-Пальмас73

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