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Интер Майами - Шарлотт 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
29 Сентября 2024 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
1-й тайм, 19'
0 : 0
Шарлотт

  • 4'
    Диего Гомес
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Шарлотт, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Интер Майами
    Майами
    Шарлотт
    Шарлотт
    1СШАврДрейк Коллендер
    57АргентиназщМарсело Вейгандт
    6АргентиназщТомас Авилес
    18ИспаниязщЖорди Альба
    5ИспанияпзСерхио Бускетс
    24СШАпзЮлиан Грессель
    42ИталияпзЯнник Брайт
    55АргентинапзФедерико Редондо
    20ПарагвайпзДиего Гомес
    10АргентинанпЛионель Месси
    9УругвайнпЛуис Суарес
    1ХорватияврКристиян Калина
    14АнглиязщНейтан Бёрн
    29ФранциязщАдилсон Маланда
    34СШАзщЭндрю Приветт
    3СШАзщТим Рим
    30БразилияпзЖуниор Урсо
    8АнглияпзЭшли Вествуд
    13СШАпзБрандт Бронико
    10ИспаниянпПеп Бьель
    9ПольшанпКароль Свидерски
    11ИзраильнпЛиэль Абада
    Запасные
    19АргентинаврОскар Устари
    17ЯмайказщЙен Фрэй
    27УкраиназщСергей Кривцов
    33АргентиназщФранко Негри
    16ФинляндияпзРоберт Тейлор
    41ГондураспзДавид Руис
    30СШАпзБенха Кремаски
    7ПарагвайпзМатиас Рохас
    8ЭквадорнпЛеонардо Кампана
    26СШАврЧитуру Одунзе
    24СШАзщДжейлин Линдси
    6Новая ЗеландиязщБилл Туилома
    21ФинляндиязщЙере Уронен
    18КолумбияпзКервин Варгас
    38Кабо-ВердепзЛури Антонио Тейшейра Тавареш
    28ФранцияпзДжибриль Диани
    7АнглияпзДжейми Патерсон
    33ГананпПатрик Агьеманг
    Главные тренеры
    АргентинаХерардо Мартино
    АнглияДин Смит
    История личных встреч
    04.07.2024 США — Major League Soccer МЛС Шарлотт1 : 2Интер Майами
    22.10.2023 США - Major League Soccer США - MLS Шарлотт1 : 0Интер Майами
    19.10.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 2Шарлотт
    12.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/4 финала Интер Майами4 : 0Шарлотт
    17.07.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 2Шарлотт
    07.05.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Шарлотт1 : 0Интер Майами
    21.09.2024 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Интер Майами
    19.09.2024 США — Major League Soccer МЛС 2 : 2Интер Майами
    15.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
    01.09.2024 США — Major League Soccer МЛС 1 : 4Интер Майами
    25.08.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 0
    21.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Шарлотт4 : 0
    19.09.2024 США — Major League Soccer МЛС 2 : 0Шарлотт
    15.09.2024 США — Major League Soccer МЛС 2 : 1Шарлотт
    01.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Шарлотт0 : 1
    25.08.2024 США — Major League Soccer МЛС Шарлотт1 : 1
    Турнирная таблица
    Восточная конференция
    КомандаИО
    1 Интер Майами3064
    2 Цинциннати3056
    3 Коламбус Крю2956
    4 Нью-Йорк Ред Буллз3044
    5 Орландо Сити3043
    6 Шарлотт3041
    7 Нью-Йорк Сити3041
    8 Торонто3136
    9 Филадельфия Юнион3036
    10 Клёб де Фут Монреаль3034
    11 Атланта Юнайтед3033
    12 Нэшвилл3033
    13 Ди-Си Юнайтед3033
    14 Чикаго Файр3129
    15 Нью-Инглэнд Революшн2928
    Западная конференция
    КомандаИО
    1 Лос-Анджелес Гэлакси3158
    2 Реал Солт-Лейк3051
    3 Колорадо Рэпидз3050
    4 Лос-Анджелес2949
    5 Хьюстон Динамо3048
    6 Сиэтл Саундерс3047
    7 Ванкувер Уайткэпс2946
    8 Портленд Тимберс3044
    9 Миннесота Юнайтед3042
    10 Даллас3037
    11 Остин3035
    12 Спортинг Канзас-Сити3131
    13 Сент-Луис Сити3031
    14 Сан-Хосе Эртквейкс3018

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