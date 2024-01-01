Интер Майами - Шарлотт 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
29 Сентября 2024 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
1-й тайм, 19'
0 : 0
- 4'Диего Гомес
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Шарлотт, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Шарлотт
Шарлотт
|1
|вр
|Дрейк Коллендер
|57
|зщ
|Марсело Вейгандт
|6
|зщ
|Томас Авилес
|18
|зщ
|Жорди Альба
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|24
|пз
|Юлиан Грессель
|42
|пз
|Янник Брайт
|55
|пз
|Федерико Редондо
|20
|пз
|Диего Гомес
|10
|нп
|Лионель Месси
|9
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Кристиян Калина
|14
|зщ
|Нейтан Бёрн
|29
|зщ
|Адилсон Маланда
|34
|зщ
|Эндрю Приветт
|3
|зщ
|Тим Рим
|30
|пз
|Жуниор Урсо
|8
|пз
|Эшли Вествуд
|13
|пз
|Брандт Бронико
|10
|нп
|Пеп Бьель
|9
|нп
|Кароль Свидерски
|11
|нп
|Лиэль Абада
Запасные
|19
|вр
|Оскар Устари
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|27
|зщ
|Сергей Кривцов
|33
|зщ
|Франко Негри
|16
|пз
|Роберт Тейлор
|41
|пз
|Давид Руис
|30
|пз
|Бенха Кремаски
|7
|пз
|Матиас Рохас
|8
|нп
|Леонардо Кампана
|26
|вр
|Читуру Одунзе
|24
|зщ
|Джейлин Линдси
|6
|зщ
|Билл Туилома
|21
|зщ
|Йере Уронен
|18
|пз
|Кервин Варгас
|38
|пз
|Лури Антонио Тейшейра Тавареш
|28
|пз
|Джибриль Диани
|7
|пз
|Джейми Патерсон
|33
|нп
|Патрик Агьеманг
Главные тренеры
|Херардо Мартино
|Дин Смит
История личных встреч
|04.07.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|22.10.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 0
|19.10.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 2
|12.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/4 финала
|4 : 0
|17.07.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|07.05.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|21.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|19.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|15.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|01.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|25.08.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|21.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 0
|19.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|15.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|01.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|25.08.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
Турнирная таблица
Восточная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Интер Майами
|30
|64
|2
|Цинциннати
|30
|56
|3
|Коламбус Крю
|29
|56
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|44
|5
|Орландо Сити
|30
|43
|6
|Шарлотт
|30
|41
|7
|Нью-Йорк Сити
|30
|41
|8
|Торонто
|31
|36
|9
|Филадельфия Юнион
|30
|36
|10
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|34
|11
|Атланта Юнайтед
|30
|33
|12
|Нэшвилл
|30
|33
|13
|Ди-Си Юнайтед
|30
|33
|14
|Чикаго Файр
|31
|29
|15
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|28
Западная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|58
|2
|Реал Солт-Лейк
|30
|51
|3
|Колорадо Рэпидз
|30
|50
|4
|Лос-Анджелес
|29
|49
|5
|Хьюстон Динамо
|30
|48
|6
|Сиэтл Саундерс
|30
|47
|7
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|46
|8
|Портленд Тимберс
|30
|44
|9
|Миннесота Юнайтед
|30
|42
|10
|Даллас
|30
|37
|11
|Остин
|30
|35
|12
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|31
|13
|Сент-Луис Сити
|30
|31
|14
|Сан-Хосе Эртквейкс
|30
|18