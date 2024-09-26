Агент Тюкавина исключил переход форварда «Динамо» в «Зенит»

Дата публикации: 26-09-2024

Алексей Сафонов, работающий с Константином Тюкавиным, сообщил, что нападающий не будет игроком «Зенита» ни при каких обстоятельствах.



«Константин никогда не решится на переход в «Зенит», поскольку ему не интересен этот вариант. Для российских команд нет условий по отступным. Однако в России он не будет менять команду», - публикует заявление Сафонова ресурс «РБ Спорт».



Тюкавин обучался футболу в системе «Динамо». За первую команду москвичей он дебютировал в 2021 году. В стартовавшем сезоне на счету 22-летнего форварда 10 игр, в которых он отличился 4 раза и отдал 2 голевые передачи.



Контракт Тюкавина с «бело-голубыми» истекает в 2028 году. Transfermarkt.de оценивает россиянина в 16 000 000 евро.



Летом СМИ писали об интересе к Тюкавину со стороны «Бенфики» и «Атлетико».