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Агент Тюкавина исключил переход форварда «Динамо» в «Зенит»

Дата публикации: 26-09-2024

Алексей Сафонов, работающий с Константином Тюкавиным, сообщил, что нападающий не будет игроком «Зенита» ни при каких обстоятельствах.

«Константин никогда не решится на переход в «Зенит», поскольку ему не интересен этот вариант. Для российских команд нет условий по отступным. Однако в России он не будет менять команду», - публикует заявление Сафонова ресурс «РБ Спорт».

Тюкавин обучался футболу в системе «Динамо». За первую команду москвичей он дебютировал в 2021 году. В стартовавшем сезоне на счету 22-летнего форварда 10 игр, в которых он отличился 4 раза и отдал 2 голевые передачи.

Контракт Тюкавина с «бело-голубыми» истекает в 2028 году. Transfermarkt.de оценивает россиянина в 16 000 000 евро.

Летом СМИ писали об интересе к Тюкавину со стороны «Бенфики» и «Атлетико».

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