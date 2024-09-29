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Левый Берег - Динамо 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
29 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левый Берег - Динамо, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Полесье717
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо К616
3
Квалификация Лиги конференций
Александрия616
4 Рух В611
5 Шахтёр610
6 ЛНЗ Черкассы79
7 Заря79
8 Карпаты88
9 Кривбасс68
10 Черноморец77
11 Верес76
12 Ворскла66
13
Стыковая зона
Колос76
14
Стыковая зона
Ингулец74
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар72
16
Зона вылета
Днепр-100

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