Левый Берег - Динамо 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
29 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левый Берег - Динамо, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Полесье
|7
|17
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|6
|16
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|6
|16
|4
|Рух В
|6
|11
|5
|Шахтёр
|6
|10
|6
|ЛНЗ Черкассы
|7
|9
|7
|Заря
|7
|9
|8
|Карпаты
|8
|8
|9
|Кривбасс
|6
|8
|10
|Черноморец
|7
|7
|11
|Верес
|7
|6
|12
|Ворскла
|6
|6
| 13
Стыковая зона
|Колос
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Ингулец
|7
|4
| 15
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|7
|2
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0