Гюндоган может покинуть «Барселону» этим летом

Дата публикации: 22-06-2024

Хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган может начать следующий сезон в футболке другого клуба.



По данным журналиста «Mundo Deportivo» Фернандо Поло, в «Барселоне» надеются, что после успешного выступления немца на домашнем чемпионате Европы его захотят приобрести многие клубы, в том числе из Саудовской Аравии.



Напомним, в апреле 33-летним полузащитником интересовались «Аль-Хиляль», «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».



Гюндоган защищает цвета каталонцев с лета 2023 года. Всего на его счету 51 матч, в которых он забил 5 голов и отдал 14 передач на своих партнеров по команде. Контракт футболиста с «блаугранас» действует до конца сезона-24/25.



На Евро-2024 Илкай провел 2 игры, заработав три очка по системе «гол + пас» (1 + 2).



Transfermarkt.de оценивает немца в 15 000 000 евро.