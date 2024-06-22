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Гюндоган может покинуть «Барселону» этим летом

Дата публикации: 22-06-2024

Хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган может начать следующий сезон в футболке другого клуба.

По данным журналиста «Mundo Deportivo» Фернандо Поло, в «Барселоне» надеются, что после успешного выступления немца на домашнем чемпионате Европы его захотят приобрести многие клубы, в том числе из Саудовской Аравии.

Напомним, в апреле 33-летним полузащитником интересовались «Аль-Хиляль», «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Гюндоган защищает цвета каталонцев с лета 2023 года. Всего на его счету 51 матч, в которых он забил 5 голов и отдал 14 передач на своих партнеров по команде. Контракт футболиста с «блаугранас» действует до конца сезона-24/25.

На Евро-2024 Илкай провел 2 игры, заработав три очка по системе «гол + пас» (1 + 2).

Transfermarkt.de оценивает немца в 15 000 000 евро.

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