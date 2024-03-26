Украина - Бельгия 26 Июня прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
26 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Бельгия, которое состоится 26 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина
Бельгия
|12
|вр
|Анатолий Трубин
|24
|зщ
|Александр Тымчик
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|17
|зщ
|Александр Зинченко
|19
|пз
|Николай Шапаренко
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
|14
|пз
|Георгий Судаков
|10
|нп
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Артур Теате
|4
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Ян Вертонген
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|24
|пз
|Амаду Онана
|22
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Леандро Троссард
|10
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Сергей Станиславович Ребров
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|1 : 2
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Украина — Бельгия. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|3
|3
|4
|Шотландия
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Италия
|3
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|3
|2
|4
|Албания
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Австрия
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Франция
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Нидерланды
|3
|4
|4
|Польша
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|2
|3
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|2
|3
|4
|Украина
|2
|3
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Турция
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|2
|1
|4
|Грузия
|2
|1