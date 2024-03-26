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Украина - Бельгия 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
26 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Украина
Бельгия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Бельгия, которое состоится 26 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина
Бельгия
12 Украина вр Анатолий Трубин
24 Украина зщ Александр Тымчик
13 Украина зщ Илья Забарный
22 Украина зщ Николай Матвиенко
16 Украина зщ Виталий Миколенко
17 Украина зщ Александр Зинченко
19 Украина пз Николай Шапаренко
7 Украина пз Андрей Ярмоленко
14 Украина пз Георгий Судаков
10 Украина нп Михаил Мудрик
11 Украина нп Артём Довбик
1 Бельгия вр Коэн Кастельс
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
3 Бельгия зщ Артур Теате
4 Бельгия зщ Ваут Фас
5 Бельгия зщ Ян Вертонген
7 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
24 Бельгия пз Амаду Онана
22 Бельгия нп Жереми Доку
9 Бельгия нп Леандро Троссард
10 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Украина Сергей Станиславович Ребров
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 2-й тур 1 : 2Украина
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 1-й тур 3 : 0Украина
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Украина
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 1Украина
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Украина
22.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Бельгия2 : 0
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Бельгия0 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Бельгия3 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Бельгия2 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 2Бельгия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Украина — Бельгия. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия37
2
1/8 финала
Швейцария35
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия33
4 Шотландия31
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания39
2
1/8 финала
Италия34
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия32
4 Албания31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Австрия36
2
1/8 финала
Франция35
3
1/8 финала - возможный выход
Нидерланды34
4 Польша31
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния23
2
1/8 финала
Бельгия23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Украина23
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия26
2
1/8 финала
Турция23
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

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