Почеттино может сменить Саутгейта в сборной Англии

Дата публикации: 22-06-2024

Маурисио Почеттино является кандидатом №1 на должность следующего наставника сборной Англии, передает издание «The Sun».



52-летний аргентинский специалист уже получил компенсацию от «Челси» за досрочный разрыв трудового договора и теперь снова может искать работу в Англии.



Сообщается, что руководители Футбольной ассоциации Англии собираются попросить Маурисио занять тренерское кресло в сборной. Им импонирует умение аргентинца развивать молодых игроков. По слухам, нынешний рулевой «трёх львов» Гарет Саутгет покинет свой пост после Евро в Германии.



Ранее Почеттино в своей карьере работал только с клубами. До «Челси» он возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».