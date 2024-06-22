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«Галатасарай» заинтересован в защитнике «Ман Юнайтед»

Дата публикации: 22-06-2024

Чемпион Турции «Галатасарай» нацелен на покупку крайнего защитника «МЮ» Аарона Ван-Биссаки. Такой информацией располагает «beIN Sports».

«Львы» предложили 26-летнему футболисту контракт сроком на четыре года. Подчеркивается, что агент англичанина уведомил боссов «манкунианцев» о желании Аарона перебраться в Стамбул.

Напомним, «Юнайтед» выкупил права на Ван-Биссаку у «Кристал Пэлас» в 2019 году за 55,5 млн евро. На сегодняшний день его стоимость составляет всего 20 000 000 евро (по версии «Трансфермаркт»). Контракт защитника с клубом в силе до 30 июня 2025 года.

По ходу прошедшего сезона Ван-Биссака поучаствовал в 30 встречах (3 голевые передачи).

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