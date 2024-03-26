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Словакия - Румыния 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
26 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 3-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Словакия
Румыния

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Румыния, которое состоится 26 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Румыния
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Словакия зщ Петер Пекарик
3 Словакия зщ Денис Вавро
14 Словакия зщ Милан Шкриньяр
16 Словакия зщ Давид Ганцко
19 Словакия пз Юрай Куцка
22 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Словакия пз Ондрей Дуда
26 Словакия нп Иван Шранц
9 Словакия нп Роберт Боженик
17 Словакия нп Лукаш Гараслин
1 Румыния вр Флорин Ницэ
2 Румыния зщ Андрей Рациу
3 Румыния зщ Раду Дрэгушин
15 Румыния зщ Андрей Буркэ
11 Румыния зщ Никусор Банку
6 Румыния пз Мариус Марин
20 Румыния пз Деннис Ман
18 Румыния пз Рэзван Марин
21 Румыния пз Николае Станчу
13 Румыния нп Валентин Михэйлэ
19 Румыния нп Денис Дрэгуш
Главные тренеры
Италия Франческо Кальцона
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Румыния1 : 1Словакия
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Словакия1 : 2
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 1-й тур 0 : 1Словакия
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия4 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия4 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Словакия
22.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 2-й тур 2 : 0Румыния
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Румыния3 : 0
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния0 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния0 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Словакия — Румыния. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия37
2
1/8 финала
Швейцария35
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия33
4 Шотландия31
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания39
2
1/8 финала
Италия34
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия32
4 Албания31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Австрия36
2
1/8 финала
Франция35
3
1/8 финала - возможный выход
Нидерланды34
4 Польша31
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния23
2
1/8 финала
Бельгия23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Украина23
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия26
2
1/8 финала
Турция23
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

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