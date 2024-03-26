Словакия - Румыния 26 Июня прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
26 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 3-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Румыния, которое состоится 26 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Румыния
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Петер Пекарик
|3
|зщ
|Денис Вавро
|14
|зщ
|Милан Шкриньяр
|16
|зщ
|Давид Ганцко
|19
|пз
|Юрай Куцка
|22
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Ондрей Дуда
|26
|нп
|Иван Шранц
|9
|нп
|Роберт Боженик
|17
|нп
|Лукаш Гараслин
|1
|вр
|Флорин Ницэ
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|15
|зщ
|Андрей Буркэ
|11
|зщ
|Никусор Банку
|6
|пз
|Мариус Марин
|20
|пз
|Деннис Ман
|18
|пз
|Рэзван Марин
|21
|пз
|Николае Станчу
|13
|нп
|Валентин Михэйлэ
|19
|нп
|Денис Дрэгуш
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|1 : 1
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|1 : 2
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|0 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Словакия — Румыния. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|3
|3
|4
|Шотландия
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Италия
|3
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|3
|2
|4
|Албания
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Австрия
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Франция
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Нидерланды
|3
|4
|4
|Польша
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|2
|3
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|2
|3
|4
|Украина
|2
|3
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Турция
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|2
|1
|4
|Грузия
|2
|1