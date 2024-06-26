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Чехия - Турция 26 Июня прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
26 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 3-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Чехия
Турция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Турция, которое состоится 26 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Турция
1 Чехия вр Индржих Станек
3 Чехия зщ Томаш Голеш
4 Чехия зщ Робин Гранач
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
12 Чехия зщ Давид Доудера
22 Чехия пз Томаш Соучек
14 Чехия пз Лукаш Провод
7 Чехия пз Антонин Барак
9 Чехия нп Адам Гложек
13 Чехия нп Моймир Хитил
12 Турция вр Алтай Байындыр
18 Турция зщ Мерт Мюльдюр
3 Турция зщ Мерих Демирал
20 Турция зщ Ферди Кадыоглу
16 Турция пз Исмаиль Юксек
10 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Турция пз Каан Айхан
8 Турция пз Арда Гюлер
7 Турция нп Керем Актюркоглу
19 Турция нп Кенан Йылдыз
21 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
Чехия Иван Гашек
Италия Винченцо Монтелла
История личных встреч
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Турция2 : 1Чехия
21.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа D Чехия0 : 2Турция
10.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. 9-й тур Чехия0 : 2Турция
10.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. 2-й тур Турция1 : 2Чехия
06.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 Турция0 : 2Чехия
22.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Турция2 : 1Чехия
15.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Турция3 : 2Чехия
22.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 2-й тур 1 : 1Чехия
18.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 1-й тур 2 : 1Чехия
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Чехия2 : 1
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Чехия7 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Чехия2 : 1
22.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 2-й тур Турция0 : 3
18.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 1-й тур Турция3 : 1
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Турция
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Турция
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 6 : 1Турция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Чехия — Турция. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия37
2
1/8 финала
Швейцария35
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия33
4 Шотландия31
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания39
2
1/8 финала
Италия34
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия32
4 Албания31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Австрия36
2
1/8 финала
Франция35
3
1/8 финала - возможный выход
Нидерланды34
4 Польша31
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния23
2
1/8 финала
Бельгия23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Украина23
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия26
2
1/8 финала
Турция23
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

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