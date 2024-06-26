Чехия - Турция 26 Июня прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
26 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 3-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Турция, которое состоится 26 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Турция
|1
|вр
|Индржих Станек
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|4
|зщ
|Робин Гранач
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|12
|зщ
|Давид Доудера
|22
|пз
|Томаш Соучек
|14
|пз
|Лукаш Провод
|7
|пз
|Антонин Барак
|9
|нп
|Адам Гложек
|13
|нп
|Моймир Хитил
|12
|вр
|Алтай Байындыр
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Каан Айхан
|8
|пз
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
|19
|нп
|Кенан Йылдыз
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
|Иван Гашек
|Винченцо Монтелла
История личных встреч
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|21.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа D
|0 : 2
|10.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|0 : 2
|10.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|0 : 2
|22.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|2 : 1
|15.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|3 : 2
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|7 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 3
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|3 : 1
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|6 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Чехия — Турция. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|3
|3
|4
|Шотландия
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Италия
|3
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|3
|2
|4
|Албания
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Австрия
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Франция
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Нидерланды
|3
|4
|4
|Польша
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|2
|3
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|2
|3
|4
|Украина
|2
|3
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Турция
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|2
|1
|4
|Грузия
|2
|1