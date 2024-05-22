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«Астон Вилла» хочет купить Араухо у «Барселоны»

Дата публикации: 22-05-2024

Рональд Араухо в ближайшем будущем может сменить клубную прописку. В покупке центрбека «Барселоны» заинтересована «Астон Вилла», передает Sport.es.

Согласно источнику, «львы» попытаются провернуть трансфер уругвайского футболиста в январе 2025-го, если команда сумеет преодолеть групповую стадию Лиги чемпионов. Сумма потенциального трансфера может составить порядка 80 млн евро.

Араухо попал в систему «Барселоны» в 2018 году, правда, сначала он набирался опыта в молодежке каталонского клуба. В 2020-м защитник был переведен в первую команду «сине-гранатовых». С тех пор Рональд поучаствовал в 150 поединках (8 голов и 5 ассистов).

Ранее в СМИ сообщалось, что за Рональдом следят «Челси» и «МЮ».

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