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«Аль-Наср» предложил крупный контракт звезде «МЮ»

Дата публикации: 22-05-2024

«Ман Юнайтед» может лишиться одного из своих лидеров. Речь идет о Бруну Фернандеше.

Саудовский «Аль-Наср», который возглавляет португальский специалист Луиш Кашту, не прочь заполучить капитана «красных дьяволов». Об этом пишет «Transfer News Live».

По данным источника, клуб из Эр-Рияда уже сделал заманчивое предложение Фернандешу. Сам 29-летний футболист хотел бы продлить соглашение с «МЮ», но руководство «манкунианцев» пока не готово к обсуждению данного вопроса.

Действующий трудовой договор португальца с английской командой актуален до 30.06.2026. Известный ресурс Transfermarkt.de оценивает полузащитника в € 70 000 000.

В этом сезоне Фернандеш появлялся на поле в 47 встречах, в которых занес в свой актив 15 голов и 12 результативных передач.

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