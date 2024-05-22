Источник: Компани станет главным тренером «Баварии»

Дата публикации: 22-05-2024

Боссы «Баварии» определились с именем специалиста, который вскоре заменит Томаса Тухеля на посту главного тренера немецкой команды.



Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг из «Sky Sport Germany», новым рулевым «красно-белых» станет Венсан Компани. Клуб из Мюнхена достиг договоренности с 38-летним бельгийцем.



Сейчас экс-защитник «Манчестер Сити» трудится в «Бёрнли». По итогам сезона 2023/24 его команда заняла 19-е место в турнирной таблице АПЛ и выбыла в Чемпионшип. Примечательно, что сезоном ранее именно бельгийский коуч вернул «Бёрнли» в элиту английского футбола. Контракт Компани с «бордовыми» рассчитан до середины 2028 года.