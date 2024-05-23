Американский фонд «Oaktree» стал владельцем «Интера»

Дата публикации: 23-05-2024

Стал известен новый владелец «Интера». Бывший собственник миланской команды в лице холдинга «Suning Group», возглавляемого Стивеном Чжаном, лишился прав на клуб, поскольку не смог погасить кредитный долг в 368 млн евро. В итоге контроль над «Интером» получил фонд «Oaktree» из США.



«Мы понимаем ответственность перед наследием «Интера» и обществом. Мы хотим обеспечить долгосрочный успех для клуба. Базовая цель – сделать команду финансово стабильной», - публикует заявление Алехандро Кано, являющегося гендиректором «Oaktree», издание «New York Times».



Американцы планируют сформировать новый совет директоров, а также назначить нового президента. Сотрудники «Suning Group» уйдут из клуба.



«Интер» по итогам сезона 2023/2024 стал чемпионом Серии А.