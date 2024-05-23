Источник: Сперцян не интересен «Боруссии», на игрока «Краснодара» есть претендент в Италии

Дата публикации: 23-05-2024

«Боруссия» не интересуется Эдуардом Сперцяном, написал в социальной сети Грач Хачатрян. Ранее ряд источников сообщили, что дортмундцы рассматривают хавбека «Краснодара» в качестве сменщика Марко Ройса, который уйдет из команды ближайшим летом.



Вместе с тем к Сперцяну проявляют интерес несколько европейских команд. Так, один итальянский клуб уже запросил информацию по игроку.



Трудовые отношения Сперцяна с «Краснодаром» действуют до середины 2026 года. В сезоне 2023/2024 на счету 23-летнего полузащитника 32 встречи в футболке «быков» (11 забитых мячей, 7 результативных пасов).



Рыночный ценник на Эдупрда равняется 18 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).