В Госдуме заявили о необходимости обсуждения эффективности «Fan ID» в РПЛ

Дата публикации: 23-05-2024

Владислав Даванков, занимающий пост зампредседателя Госдумы РФ, высказался на тему «Fan ID», действующего на играх РПЛ.



Политик дал интервью ресурсу «Metaratings», в котором выразил сомнение в отношении необходимости введения карты болельщика. В партии «Новые люди», которую он представляет, за это предложение не голосовали. Даванков подчеркнул, что на играх РПЛ можно наблюдать пустые трибуны и добавил, что неэффективные законы следует пересматривать или менять на другие.



Помимо этого, вице-спикер Государственной думы заявил о необходимости возвращения к обсуждению вопроса по применению «Fan ID», к которому должны подключиться и другие фракции.



Карту болельщика для встреч РПЛ и финального поединка Кубка страны ввели в декабре 2022 года.