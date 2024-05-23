«Урал» объявил о подписании контракта с Итало

Дата публикации: 23-05-2024

«Урал» оформил полноценный трансфер Итало, о чем сообщили в пресс-службе клуба. В текущем сезоне бразилец защищал цвета екатеринбургской команды в рамках арендного соглашения. Трудовой договор с футболистом заключен до лета 2027 года.



Европейская карьера Итало начиналась в португальской «Санта-Кларе», куда он перебрался из «Сан-Бернарду» в 2022 году. Екатеринбуржцы арендовали центрдефа минувшим летом.



В текущем сезоне в активе 22-летнего бразильца 30 матчей в составе «Урала», в которых ему удалось сделать 2 голевые передачи.



Согласно информации, размещенной ресурсом Transfermarkt.de, трансфер Итало обошелся «шмелям» в 1,5 млн евро.