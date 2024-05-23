10:18 ()
Свернуть список

«Урал» объявил о подписании контракта с Итало

Дата публикации: 23-05-2024

«Урал» оформил полноценный трансфер Итало, о чем сообщили в пресс-службе клуба. В текущем сезоне бразилец защищал цвета екатеринбургской команды в рамках арендного соглашения. Трудовой договор с футболистом заключен до лета 2027 года.

Европейская карьера Итало начиналась в португальской «Санта-Кларе», куда он перебрался из «Сан-Бернарду» в 2022 году. Екатеринбуржцы арендовали центрдефа минувшим летом.

В текущем сезоне в активе 22-летнего бразильца 30 матчей в составе «Урала», в которых ему удалось сделать 2 голевые передачи.

Согласно информации, размещенной ресурсом Transfermarkt.de, трансфер Итало обошелся «шмелям» в 1,5 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close