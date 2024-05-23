10:18 ()
Свернуть список

«Реал» согласовал контракт с Модричем на один год

Дата публикации: 23-05-2024

«Marca» утверждает, что Лука Модрич останется в «Реале» еще на год. Хорват договорился со «сливочными» о пролонгации соглашения.

Состав мадридцев полузащитник пополнил в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма» за 35 млн евро. Текущий контракт с хорватом истекал ближайшим летом. В сезоне 2023/2024 Модрич не так часто выходил в старте и получал меньше игровой практики, чем в прежние года. В активе 38-летнего футболиста 44 игры за «сливочных» (2 забитых мяча, 8 ассистов).

Ориентировочная стоимость Луки равняется 8 000 000 евро («Transfermarkt»).

Ранее сообщалось, что ради продления трудового договора с «Реалом» Модрич был готов пойти на сокращение зарплаты, а также ответил отказом на 2 предложения.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close