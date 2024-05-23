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Стало известно, кем «Атлетико» хочет заменить Депая и Морату

Дата публикации: 23-05-2024

По информации «Marca», «Атлетико» хочет завершить сотрудничество с Альваро Моратой и Мемфисом Депаем по окончании сезона.

В мадридской команде уже определились с заменами форвардов. «Матрасники» рассчитывают подписать на их место Артема Довбика, принадлежащего «Жироне», и Александра Серлота из «Вильярреала». Переговоры по трансферам потенциальных новичков начнутся сразу после того, как в вопросе будущего Мораты и Депая наступит ясность.

Довбик в текущем сезоне отметился 22 голами и 9 результативными пасами в 40 встречах за «Жирону». Transfermarkt.de оценивает 26-летнего украинца в 30 млн евро.

На счету Серлота 40 матчей за «Вильярреал», в которых ему удалось отличиться 26 раз и сделать 6 ассистов. Ценник на норвежца составляет 15 миллионов евро.

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