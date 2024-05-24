Тео Эрнандес близок к переходу из «Милана» в другой топ-клуб

Дата публикации: 24-05-2024

«Бавария» может подписать Тео Эрнандеса. «Marca» утверждает, что мюнхенцы близки к закрытию сделки по переходу левого фулбека «Милана».



Если трансфер Эрнандеса состоится, то «Бавария» будет готова расстаться с Альфонсо Дэвисом. О возможном отъезде канадца в мадридский «Реал» ранее сообщали ряд источников.



Француз обучался футболу в академии «Атлетико». В 2017 году он стал игроком «Реала», но закрепиться в составе «сливочных» у него не получилось. Спустя 2 года «Милан» выкупил контракт защитника за 22,8 млн евро.



В нынешнем сезоне Эрнандес выходил на поле в составе «россонери» в 45 встречах (5 забитых мячей, 11 голевых пасов). Его трудовой договор с «Миланом» истекает в 2026 году.



Ориентировочная стоимость 26-летнего француза – 60 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).