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«Милан» объявил об уходе Пиоли с поста главного тренера

Дата публикации: 24-05-2024

На официальном сайте «Милана» появилась информация о том, что Стефано Пиоли уйдет с поста наставника команды, который он занимает с 2019 года. Матч 38-го тура Серии А против «Салернитаны» станет заключительным для 58-летнего специалиста у руля «Милана».

«Благодарим Стефано Пиоли и его помощников за профессионализм и самоотдачу. Это были незабываемые 5 лет, в течение которых мы наблюдали рост команды, выражающийся в постоянном присутствии «Милана» в Лиге чемпионов. Самое главное – клубу удалось выиграть титул чемпиона Серии А (сезон-21/22)», - говорится в заявлении «россонери».

Напомним, в текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечные Пиоли уже обеспечили себе второе место в турнирной таблице.

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