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Кепа не останется в «Челси», вратарю придется найти себе новую команду

Дата публикации: 24-05-2024

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага пока не знает, где он будет играть в следующем сезоне. Напомним, нынешнюю кампанию 29-летний испанец проводит в аренде в мадридском «Реале».

Согласно сведениям «Marca», руководство «галактикос» решило не выкупать футболиста, проигравшего конкуренцию Андрею Лунину. Стоит отметить, что украинец начал сезон в статусе запасного игрока «Реала».

При этом в Лондоне тоже не заинтересованы в услугах Аррисабалаги и планируют избавиться от голкипера, чья заработная плата составляет более 7,5 млн евро в год.

В активе Кепы 19 игр во всех соревнованиях, в которых он пропустил 18 голов и 8 раз отстоял «на ноль». Его контракт с «пенсионерами» в силе до лета 2025 года.

«Transfermarkt» оценивает стоимость кипера «Челси» в 12 миллионов евро.

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