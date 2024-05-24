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«Барселона» официально объявила об увольнении Хави

Дата публикации: 24-05-2024

Пресс-служба «Барселоны» анонсировала грядущее увольнение Хави Эрнандеса с поста главного тренера «сине-гранатовых». Отмечается, что он покинет клуб после завершения сезона.

На официальном сайте каталонцев появилось следующее сообщение:

«Жоан Лапорта лично уведомил тренера о принятом решении и поблагодарил его за проделанную работу. В воскресенье, 26 мая, Хави проведет свой последний матч у руля «Барселоны».

В ближайшее время ФК «Барселона» представит новый тренерский штаб».

Ранее инсайдер Флориан Плеттенберг сообщал, что место Хави займет немец Ханс-Дитер Флик, известный по работе с «Баварией» и сборной Германии.

44-летний Хави сотрудничал с «блаугранас» с ноября 2021 года. В сезоне 2023/24 его команда выиграла чемпионат Испании. Этот сезон «Барса» закончит на второй строчке.

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