«Барселона» официально объявила об увольнении Хави

Дата публикации: 24-05-2024

Пресс-служба «Барселоны» анонсировала грядущее увольнение Хави Эрнандеса с поста главного тренера «сине-гранатовых». Отмечается, что он покинет клуб после завершения сезона.



На официальном сайте каталонцев появилось следующее сообщение:



«Жоан Лапорта лично уведомил тренера о принятом решении и поблагодарил его за проделанную работу. В воскресенье, 26 мая, Хави проведет свой последний матч у руля «Барселоны».



В ближайшее время ФК «Барселона» представит новый тренерский штаб».



Ранее инсайдер Флориан Плеттенберг сообщал, что место Хави займет немец Ханс-Дитер Флик, известный по работе с «Баварией» и сборной Германии.



44-летний Хави сотрудничал с «блаугранас» с ноября 2021 года. В сезоне 2023/24 его команда выиграла чемпионат Испании. Этот сезон «Барса» закончит на второй строчке.