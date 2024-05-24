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Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на два года

Дата публикации: 24-05-2024

ПФК ЦСКА продлил трудовой договор со своим капитаном до середины 2026 года. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичного клуба.

Напомним, 38-летний Игорь Акинфеев обучался футболу в академии «армейцев» и всю карьеру провел в ЦСКА. На его счету более 760-ти матчей на клубном уровне. Вместе с «красно-синими» голкипер стал шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны. Кроме того, в послужном списке экс-игрока сборной России значится победа в Кубке УЕФА, добытая в 2005 году (позже турнир был реорганизован в Лигу Европы).

После 29-ти туров РПЛ у ЦСКА 45 очков и шестое место в таблице. 25 мая дружина Владимира Федотова сыграет заключительный матч сезона-23/24 против «Урала».

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