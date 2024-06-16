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Довбик может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ

Дата публикации: 16-06-2024

Футболист сборной Украины Артём Довбик может перебраться в Англию.

По словам журналиста «Sportitalia» Руди Галетти, после успешного сезона в составе «Жироны» 26-летний бомбардир стал желанной больших европейских клубов.

Отмечается, что наибольшая активность сейчас исходит от «Арсенала», который запросил информацию по украинцу у его агента. Также Артём находится в списке возможных приобретений «Атлетико», «Интера» и «Наполи».

В завершившемся сезоне Довбик выходил на поле 41 раз, отметившись 25 забитыми мячами и 10 ассистами.

По оценке интернет-портала «Transfermarkt», рыночная стоимость центрфорварда составляет 35 000 000 евро.

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