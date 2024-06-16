Молодой талант из «Бенфики» может перейти в «ПСЖ»

Дата публикации: 16-06-2024

Жоау Невеш, представляющий «Бенфику», уже этим летом может уйти на повышение.



Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в соцсети «X» написал, что предметный интерес к талантливому португальцу проявляет «Пари Сен-Жермен». Чемпион Франции хочет заполучить опорного полузащитника в это трансферное окно.



Помимо «ПСЖ» за прогрессом 19-летнего игрока следят «МЮ» и «Арсенал». Руководство «орлов» рассчитывает заработать на продаже Невеша минимум 120 млн евро.



Хавбек обучался футболу в академии «Бенфики». В составе первой команды лиссабонцев выступает с 2023 года. По ходу минувшего сезона был задействован в 55 матчах во всех турнирах (3 гола и 2 результативных паса).



Transfermarkt.de оценивает Невеша в 55 000 000 евро.