Вратарь сборной Таджикистана Ятимов перешел в «Ростов»

Дата публикации: 16-06-2024

Состав «Ростова» пополнился голкипером сборной Таджикистана Рустамом Ятимовым. Информацию опубликовал официальный сайт «жёлто-синих».



На какой срок было подписано соглашение, не сообщается.



Ятимов является уроженцем Нижнего Новгорода. Свои первые шаги в футболе делал в «Волга-СДЮСШОР-8». В 2016-м заключил контракт с «Волгой», на тот момент команда была участником ФНЛ. Однако не успел провести за «бело-синих» ни одного матча, поскольку нижегородский клуб признали банкротом и расформировали.



В 2018 году вратарь присоединился к ФК «Истиклол» (Душанбе), где и играл до этого момента. Вместе со «львами» Рустам стал шестикратным чемпионом Таджикистана.



Добавим, что в том же 2018-м Ятимов получил гражданство Таджикистана и начал вызываться в сборную страны. На сегодняшний день на его счету уже 44 матча.