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Источник: «Зенит» может перехватить Горшкова у «Спартака»

Дата публикации: 16-06-2024

Петербургский «Зенит» может помешать осуществлению трансферных планов «Спартака». Чемпион России включился в гонку за крайнего защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Такой информацией поделился журналист Иван Карпов.

Ранее на страницах ресурса «Metaratings» сообщалось о том, что 25-летний футболист близок к продолжению карьеры в московском клубе. Трансфер оценивался в 1 250 000 евро. Теперь же все изменилось. «Сине-бело-голубые» пытаются переманить фулбека в свои ряды.

Горшков связан контрактными обязательствами с «Крыльями» до 30.06.2025. В сезоне-2023/24 он провел за самарцев 29 игр в Премьер-лиге, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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